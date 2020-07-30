Новый сезон скачек откроется в донской столице
С 9 августа ростовский ипподром начинает новый сезон скачек. Об этом сообщил руководитель пресс-службы организации Сергей Каменецкий.
По сообщению портала «ДОН 24», в первых скачках 2020 года поучаствуют лучшие полукровные и чистокровные лошади юга России. Открытие сезона было перенесено из-за коронавируса, но он обещает быть не менее зрелищным, чем обычно. Всего за сезон будут испытаны 200 лошадей.
Из-за действующих ограничений посетители скачек должны приходить на ипподром в маске и соблюдать социальную дистанцию.
- В этом сезоне на Ростовском ипподроме традиционно будет разыгран самый престижный трофей юга России — Кубок губернатора Ростовской области, - отметил представитель объекта.
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ИСТОЧНИК KP.RU