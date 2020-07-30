Новый сезон скачек откроется в донской столице

30 Июль 2020 2020-07-30T09:01:22+03:00

За сезон будут испытаны 200 лошадей

Изменить размер текста: A A

С 9 августа ростовский ипподром начинает новый сезон скачек. Об этом сообщил руководитель пресс-службы организации Сергей Каменецкий.

По сообщению портала «ДОН 24», в первых скачках 2020 года поучаствуют лучшие полукровные и чистокровные лошади юга России. Открытие сезона было перенесено из-за коронавируса, но он обещает быть не менее зрелищным, чем обычно. Всего за сезон будут испытаны 200 лошадей.

Из-за действующих ограничений посетители скачек должны приходить на ипподром в маске и соблюдать социальную дистанцию.

- В этом сезоне на Ростовском ипподроме традиционно будет разыгран самый престижный трофей юга России — Кубок губернатора Ростовской области, - отметил представитель объекта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ростовские конники попросили Рамзана Кадырова спасти городской ипподром.

Главе Чечни напомнили о его любимчике Хорезме и победе на скачках.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU