В Ростовской области грузовик врезался в торговый центр
В Ростовской области случилась авария с участием большегруза.
Инцидент произошел в Белой Калитве около половины седьмого вечера. Грузовик на полной скорости протаранил стеклянное обрамление торгового центра. По предварительным данным в результате аварии погиб один человек. Очевидцы вызвали на место происшествия медиков, полицейских и пожарных.
- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего, - сообщает источник в правоохранительных органах.
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ИСТОЧНИК KP.RU