2020-07-30T18:43:45+03:00
Происшествия

В Ростовской области грузовик врезался в торговый центр

По предварительным данным, один человек погиб
Виктория Никитина
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В Белой Калитве грузовик протаранил ТЦ. Фото: соцсетиВ Белой Калитве грузовик протаранил ТЦ. Фото: соцсети
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В Ростовской области случилась авария с участием большегруза.

Инцидент произошел в Белой Калитве около половины седьмого вечера. Грузовик на полной скорости протаранил стеклянное обрамление торгового центра. По предварительным данным в результате аварии погиб один человек. Очевидцы вызвали на место происшествия медиков, полицейских и пожарных.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего, - сообщает источник в правоохранительных органах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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