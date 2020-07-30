В Ростовской области грузовик врезался в торговый центр

30 Июль 2020 2020-07-30T18:43:45+03:00

По предварительным данным, один человек погиб

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В Ростовской области случилась авария с участием большегруза.

Инцидент произошел в Белой Калитве около половины седьмого вечера. Грузовик на полной скорости протаранил стеклянное обрамление торгового центра. По предварительным данным в результате аварии погиб один человек. Очевидцы вызвали на место происшествия медиков, полицейских и пожарных.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего, - сообщает источник в правоохранительных органах.

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ИСТОЧНИК KP.RU