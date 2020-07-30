2020-07-30T21:14:39+03:00
Происшествия

В Ростовской области 19 предприятий были закрыты из-за коронавируса

В офисах не соблюдался "масочный" режим
Виктория Никитина
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В Ростовской области из-за несоблюдения "масочного" режима приостановили деятельность 19 предприятийВ Ростовской области из-за несоблюдения "масочного" режима приостановили деятельность 19 предприятийФото: "КП" Архив
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Работу 19 индивидуальных предпринимателей в ростовской области приостановили из-за несоблюдения "масочного" режима. Об этом сообщили в управлении информационной политики правительства региона.

Сейчас, согласно судебному решению, приостановили свою деятельность 19 предприятий в Ростове-на-Дону, Батайске, Волгодонске, Новочеркасске, Новошахтинске, Шахтах, Аксайском, Багаевском, Неклиновском и Целинском районах. Сроки приостановления составляют от 5 до 60 суток.

Стоит отметить, что почти все предприятия, деятельность которых приостановлена, занимались розничной торговлей. Но среди нарушителей есть и кафе-кальянная в Шахтах, которую закрыли на 30 дней.

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В отношении нарушителей составили несколько административных протоколов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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