В Ростовской области 19 предприятий были закрыты из-за коронавируса
Работу 19 индивидуальных предпринимателей в ростовской области приостановили из-за несоблюдения "масочного" режима. Об этом сообщили в управлении информационной политики правительства региона.
Сейчас, согласно судебному решению, приостановили свою деятельность 19 предприятий в Ростове-на-Дону, Батайске, Волгодонске, Новочеркасске, Новошахтинске, Шахтах, Аксайском, Багаевском, Неклиновском и Целинском районах. Сроки приостановления составляют от 5 до 60 суток.
Стоит отметить, что почти все предприятия, деятельность которых приостановлена, занимались розничной торговлей. Но среди нарушителей есть и кафе-кальянная в Шахтах, которую закрыли на 30 дней.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Ростове в автобусах снова начали проверять соблюдение масочного режима.
В отношении нарушителей составили несколько административных протоколов.
ВНИМАНИЕ!
Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!
ИСТОЧНИК KP.RU