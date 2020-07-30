Живая защита ростовской ГАЗели заинтересовала автомобилистов
В Ростове автомобилисты заметили весьма интересный грузовой автомобиль.
Внизу его задней дверцы было открытое окошко, ехавший позади ростовчанин долго думал, для чего же оно приспособлено. Но в какой-то момент из дырки высунулась морда питбуля. Пес с интересом посмотрел по сторонам, а затем спрятался обратно в кузов грузовика.
Но автомобилист успел сфотографировать произошедшее и выложил снимки в одном из городских пабликов соцсети.
- Нормальная охрана у «Газели», - написал автор поста
Ростовчане не смогли удержаться от комментариев по поводу происходящего.
- «Самоходная будка», «Это не будка, а продвинутая сигнализация», «Газельбуль», «Самая надежная охрана и сигнализация», - написали пользователи.
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ИСТОЧНИК KP.RU