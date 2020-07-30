2020-07-30T21:41:36+03:00
Общество

Живая защита ростовской ГАЗели заинтересовала автомобилистов

"Самая надежная охрана и сигнализация"
Виктория Никитина
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В Ростове заметили грузовик с живым охранником. Фото: соцсетиВ Ростове заметили грузовик с живым охранником. Фото: соцсети
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В Ростове автомобилисты заметили весьма интересный грузовой автомобиль.

Внизу его задней дверцы было открытое окошко, ехавший позади ростовчанин долго думал, для чего же оно приспособлено. Но в какой-то момент из дырки высунулась морда питбуля. Пес с интересом посмотрел по сторонам, а затем спрятался обратно в кузов грузовика.

Но автомобилист успел сфотографировать произошедшее и выложил снимки в одном из городских пабликов соцсети.

- Нормальная охрана у «Газели», - написал автор поста

Ростовчане не смогли удержаться от комментариев по поводу происходящего.

- «Самоходная будка», «Это не будка, а продвинутая сигнализация», «Газельбуль», «Самая надежная охрана и сигнализация», - написали пользователи.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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