Штормовое предупреждение из-за пожароопасности объявлено в Ростовской области
В Ростовской области спасатели объявили штормовое предупреждение - в некоторых районах ожидается чрезвычайная пожароопасность пятого класса.
Вероятность возникновения пожаров сохранится с 31 июля по 2 августа. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.
Пожароопасность ожидается в Верхнедонском, Шолоховском, Каменском, Белокалитвенском, Боковском, Советском, Зерноградском, Кагальницком и Егорлыкском районах, а также в северной половине Азовского района.
- На остальной территории, за исключением отдельных южных районов Ростовской области, в том числе в Ростове, сохранится высокая пожароопасность (4 класс), - говорится в сообщении.
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В некоторых районах Ростовской области по-прежнему сохраняется чрезвычайная пожароопасность.
Спасатели порекомендовали воздержаться от разведения костров.
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ИСТОЧНИК KP.RU