Штормовое предупреждение из-за пожароопасности объявлено в Ростовской области

30 Июль 2020 2020-07-30T21:57:59+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ростовской области спасатели объявили штормовое предупреждение - в некоторых районах ожидается чрезвычайная пожароопасность пятого класса.

Вероятность возникновения пожаров сохранится с 31 июля по 2 августа. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Пожароопасность ожидается в Верхнедонском, Шолоховском, Каменском, Белокалитвенском, Боковском, Советском, Зерноградском, Кагальницком и Егорлыкском районах, а также в северной половине Азовского района.

- На остальной территории, за исключением отдельных южных районов Ростовской области, в том числе в Ростове, сохранится высокая пожароопасность (4 класс), - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В некоторых районах Ростовской области по-прежнему сохраняется чрезвычайная пожароопасность.

Спасатели порекомендовали воздержаться от разведения костров.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU