2020-07-30T21:57:59+03:00
Общество

Штормовое предупреждение из-за пожароопасности объявлено в Ростовской области

Ожидается пятый класс пожароопасности
Виктория Никитина
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В Ростовской области ожидается высокая пожароопасностьВ Ростовской области ожидается высокая пожароопасностьФото: "КП" Архив
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В Ростовской области спасатели объявили штормовое предупреждение - в некоторых районах ожидается чрезвычайная пожароопасность пятого класса.

Вероятность возникновения пожаров сохранится с 31 июля по 2 августа. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Пожароопасность ожидается в Верхнедонском, Шолоховском, Каменском, Белокалитвенском, Боковском, Советском, Зерноградском, Кагальницком и Егорлыкском районах, а также в северной половине Азовского района.

- На остальной территории, за исключением отдельных южных районов Ростовской области, в том числе в Ростове, сохранится высокая пожароопасность (4 класс), - говорится в сообщении.

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В некоторых районах Ростовской области по-прежнему сохраняется чрезвычайная пожароопасность.

Спасатели порекомендовали воздержаться от разведения костров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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