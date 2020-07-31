В Ростове будет перекрыто движение из-за предстоящего забега

31 Июль 2020 2020-07-31T08:32:59+03:00

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В донской столице состоится полумарафон "Забег", из-за которого будут перекрыты центральные улицы города. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Из-за проведения мероприятия будет закрыта улица Большая Садовая и улица Советская. Схема движения транспорта, в том числе общественного, изменится с семи часов утра до полудня воскресенья. Автобусы и троллейбусы поедут в обход перекрытых улиц, по Красноармейской и Закруткина.

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Водители не смогут двигаться по правой полосе.

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ИСТОЧНИК KP.RU