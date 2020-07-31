В Ростовской области полицейская ГАЗель столкнулась с КаМАЗом
В Ростовской области произошло ДТП с участием полицейского автомобиля и грузовика. В результате аварии пострадали два человека.
- Около 16:00 в Большом Логе на улице Советской у водителя автомобиля КаМАЗ по предварительным данным, не сработали тормоза, он допустил столкновение со служебным автомобилем ГАЗель. От удара произошло опрокидывание ГАЗели, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.
По предварительным данным, пострадали двое человек. Пострадавших госпитализировали медики приехавшей к месту происшествия скорой помощи. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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По предварительным данным, один человек погиб.
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ИСТОЧНИК KP.RU