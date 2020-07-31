В Ростовской области полицейская ГАЗель столкнулась с КаМАЗом

31 Июль 2020 2020-07-31T09:05:33+03:00

В Большом Логе произошла авария с участием полицейского авто и грузовика Фото: Тимур ХАНОВ

Изменить размер текста: A A

В Ростовской области произошло ДТП с участием полицейского автомобиля и грузовика. В результате аварии пострадали два человека.

- Около 16:00 в Большом Логе на улице Советской у водителя автомобиля КаМАЗ по предварительным данным, не сработали тормоза, он допустил столкновение со служебным автомобилем ГАЗель. От удара произошло опрокидывание ГАЗели, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

По предварительным данным, пострадали двое человек. Пострадавших госпитализировали медики приехавшей к месту происшествия скорой помощи. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области грузовик врезался в торговый центр.

По предварительным данным, один человек погиб.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU