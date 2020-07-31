Власти Ростова назвали причину потопов на улице Извилистой

31 Июль 2020 2020-07-31T13:20:18+03:00

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Накануне в Ростове-на-Дону состоялось совещание, главной темой которого стало развитие системы ливневой канализации. Во главе обсуждения - губернатор донского региона Василий Голубев. В ходе разговора стало ясно, что потоп, который повредил десятки машин во дворах на улице Извилистой, возник по причине неправильно спроектированных стоков.

Заместитель главы администрации Ростова Константин Солонский рассказал, что сама по себе улица Извилистая находится в балке, в низине. Это осложняет ситуацию во время сильных дождей.

- Большая ливнёвка там существует, но она не выдерживает залповых напоров, потому что балку заасфальтировали и площадь водосбора увеличилась, она огромная, - рассказал Солонский.

Улица Извилистая находится в естественной низине. Фото: правительство РО

Далее слово взял Алексей Логвиненко. Он сообщил, что прокуратура уже обжаловала заключение госэкспертизы. Сотрудники надзорного ведомства обнаружили нарушения при проектировании ливневок.

- Там считают, что изначально при проектировании и прохождении экспертизы были неправильно рассчитаны ливнестоки и теперь на этом месте всё время будут подтопления. Администрация в любом случае попытается своими силами обратить взыскание на застройщика или обязать его за свой счёт ликвидировать проблему, - сообщил глава городской администрации.

Василий Голубев поинтересовался в каком году были построены дома на проблемной улице. Ему подсказали, что основные ЖК стали появляться там с 2010 года.

Напомним, что сильный дождь накрыл донскую столицу 17 июля. Вода заполнила улицы, дворы, подвалы. Многие машины оказались затоплены.

ИСТОЧНИК KP.RU