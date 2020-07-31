2020-07-31T19:09:39+03:00
Происшествия

В Ростове осудили стоматолога за присвоение чужого имущества

Свою вину злоумышленник признал
Виктория Никитина
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В Ростове признали виновным в присвоении чужого имущества местного стоматологаВ Ростове признали виновным в присвоении чужого имущества местного стоматологаФото: "КП" Архив
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В Ростове признан виновным главный врач городской стоматологической поликлиники Олег Руденский. Он обвинялся по статье "Присвоение, т.е. хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере". Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

В ходе следствия стало известно, что Руденский, находясь на должности главного врача государственного медицинского учреждения, открыл собственную клинику и занял должность генерального директора. После этого он попросил четырех хирургов в поликлинике работать на него по совместительству и неофициально запретил в госучреждении проводить некоторые манипуляции, направляя пациентов к себе в клинику.

В течение трех лет хирурги получали со склада поликлиники зуботехнические материалы, оплата за установку которых переводилась всего семь раз. Общая сумма причиненного ущерба составила почти миллион рублей.

Свою вину злоумышленник признал и вернул похищенные деньги. Первомайский районный суд приговорил его к одному году лишения свободы в колонии общего режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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