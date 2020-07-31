В Ростове осудили стоматолога за присвоение чужого имущества

31 Июль 2020 2020-07-31T19:09:39+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ростове признан виновным главный врач городской стоматологической поликлиники Олег Руденский. Он обвинялся по статье "Присвоение, т.е. хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере". Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

В ходе следствия стало известно, что Руденский, находясь на должности главного врача государственного медицинского учреждения, открыл собственную клинику и занял должность генерального директора. После этого он попросил четырех хирургов в поликлинике работать на него по совместительству и неофициально запретил в госучреждении проводить некоторые манипуляции, направляя пациентов к себе в клинику.

В течение трех лет хирурги получали со склада поликлиники зуботехнические материалы, оплата за установку которых переводилась всего семь раз. Общая сумма причиненного ущерба составила почти миллион рублей.

Свою вину злоумышленник признал и вернул похищенные деньги. Первомайский районный суд приговорил его к одному году лишения свободы в колонии общего режима.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове предприниматель мошенническим путем присвоил 50 миллионов рублей.

Бизнесмен по поддельным документам оформил налоговый вычет.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU