В Ростове вспыхнуло офисное здание завода "Ростсельмаш"
В донской столице случился пожар на одном из крупнейших заводов города.
Инцидент произошел в Пролетарском районе Ростова в офисном здании завода «Ростсельмаш». По словам очевидцев, вспыхнул один из офисных корпусов, рассчитанный на 1500 сотрудников.
В настоящее время все сотрудники уже покинули здание, а на месте происшествия работают пожарные. Информация о пострадавших пока отсутствует. Из-за возгорания едким дымом заволокло несколько районов города. Сейчас подробности произошедшего уточняются.
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ИСТОЧНИК KP.RU