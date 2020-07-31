2020-07-31T20:50:34+03:00
Происшествия

В Ростове в убийстве собутыльника подозревают 64-летнего местного жителя

Сейчас решается вопрос о заключении злоумышленника под стражу
Виктория Никитина
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В Ростове пенсионера подозревают в убийстве собутыльника. Фото: следственный комитет РОВ Ростове пенсионера подозревают в убийстве собутыльника. Фото: следственный комитет РО
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В Ростове пожилого дончанина подозревают в убийстве собутыльника.

В ходе следствия удалось выяснить, что 30 июля 64-летний подозреваемый был в гостях у своего 42-летнего приятеля в переулке Геленджикском. Мужчины распивали спиртные напитки, между ними возник конфликт, в результате которого злоумышленник схватил нож и ударил своего оппонента в грудь и живот. В результате полученных травм потерпевший скончался на месте преступления. Подозреваемый тут же скрылся. На него было заведено уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку".

Стоит отметить, что в день совершения преступления он был задержан правоохранителями рядом с пригородным автовокзалом города. Позже стало известно, что подозреваемый уже был судим за аналогичное преступление.

- В настоящее время следствием решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводится комплекс необходимых следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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