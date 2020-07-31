Ростовские ВДВ-шники отпразднуют День десантника в онлайне
В донской столице десантников в День ВДВ поздравят онлайн. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
- По традиции День воздушно-десантных войск отмечается 2 августа. В этом году в связи с ограничениями празднование пройдет в онлайн-формате. Приглашаем ростовчан присоединиться к акциям, викторинам, концертам, которые организуют на интернет-площадках, - говорится в сообщении.
Мероприятия в интернете будут проведены сразу несколькими крупными парками, а также школы искусств. Так, например парк Горького проведет в соцсетях виртуальную викторину и покажет тематический видео-обзор, познакомит пользователей с подборкой фактов о ВДВ. Другие парки запишут видеопоздравления, отрывки телепрограмм, тематические клипы и мультфильмы. Школы искусств в своих аккаунтах продемонстрируют отрывки различных произведений и украсят учебные заведения флагами.
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