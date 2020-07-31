Ростовские ВДВ-шники отпразднуют День десантника в онлайне

31 Июль 2020 2020-07-31T22:31:17+03:00

В Ростове День ВДВ пройдет в формате онлайн Фото: "КП" Архив

Для них проведут акции, викторины и концерты

Изменить размер текста: A A

В донской столице десантников в День ВДВ поздравят онлайн. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

- По традиции День воздушно-десантных войск отмечается 2 августа. В этом году в связи с ограничениями празднование пройдет в онлайн-формате. Приглашаем ростовчан присоединиться к акциям, викторинам, концертам, которые организуют на интернет-площадках, - говорится в сообщении.

Мероприятия в интернете будут проведены сразу несколькими крупными парками, а также школы искусств. Так, например парк Горького проведет в соцсетях виртуальную викторину и покажет тематический видео-обзор, познакомит пользователей с подборкой фактов о ВДВ. Другие парки запишут видеопоздравления, отрывки телепрограмм, тематические клипы и мультфильмы. Школы искусств в своих аккаунтах продемонстрируют отрывки различных произведений и украсят учебные заведения флагами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

День ВДВ в Ростове-на-Дону 2 августа 2020: программа мероприятий.

Мы узнали, как в Ростове-на-Дону 2 августа 2020 будут отмечать День ВДВ.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU