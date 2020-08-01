Большинство новых зараженных «ковидом» - люди среднего возраста

Коронавирус в Ростове-на-Дону, новости на 1 августа. Фото: архив "КП"

1 августа стало известно, что большинство новых случаев заражения коронавирусом приходится на людей среднего возраста. При этом только в Ростове-на-Дону за минувшие 24 часа врачи зафиксировали 58 заболевших. Это намного больше, чем во всех остальных городах и районах Ростовской области.

Наибольшее число, а именно 48,9%, от числа все зараженных приходится на людей от 46 до 65 лет. На втором месте – молодежь. 12% - люди старшего возраста от 66 до 79 лет и 4,5% - пожилые граждане, которые старше 80 лет. При этом детей среди новых инфицированных абсолютное меньшинство – всего 1,5%.

Напомним, за последние сутки заболели 133 жителя региона. Столько же выздоровело. Всего болеют уже больше 13 тысяч человек, из которых 10 тысяч – справились с опасной инфекцией.

Стоит отметить, что за все время пандемии жертвами "ковида" стали уже 230 человек.

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