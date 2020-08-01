Капитан молодежки «Ростова» переходит в «Нижний Новгород»

1 Авг. 2020 2020-08-01T20:08:07+03:00

19-летний футболист будет там на правах аренды

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19-летний капитан молодежного состава ФК «Ростов» переходит в «Нижний Новгород». Там он будет играть ближайший сезон на правах аренды. Контракт с ним действует до лета 2022 года. Об этом сообщили на официальной странице команды в социальных сетях.

Михаил Осинов провел за «Ростов» 20 матчей. В этих встречах он отметился семью забитыми мячами. Михаил Осинов — воспитанник ростовской академии футбола. К тому же он сын рекордсмена команды по количеству проведённых матчей в чемпионате России, бывшего полузащитника Михаила Осинова.

Отметим, что 19-летний Михаил Осинов — воспитанник ростовчан, сын рекордсмена команды по количеству проведённых матчей в чемпионате России, бывшего полузащитника Михаила Осинова.

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ИСТОЧНИК KP.RU