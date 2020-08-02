2020-08-02T11:54:10+03:00
Спорт

Закрытый матч: "Ростов" обыграл "СКА"

Игра прошла без зрителей, трансляции не было
Дадаян Давид
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Игроки ФК "Ростов" во время матча.Игроки ФК "Ростов" во время матча.
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Накануне состоялся матч между двумя донскими командами: "Ростов" против "СКА". Игра прошла в рамках подготовки к новому футбольному сезону страны. На поле забитым мячом отметился только игрок "желто-синих ".

Как сообщили на официальных страницах "Ростова", в ходе игры Александр Долгов отдал передачу на Ивелина Попова, который реализовал шанс и забил мяч в ворота "СКА". Игра прошла без зрителей, также не велась трансляция.

‌Напомним, по итогу чемпионата РПЛ ФК "Ростов" занял пятое место в турнирной таблице. Валерий Карпин посчитал это хорошим результатом, хотя признался, что рассчитывал на большее.

О прошедшем сезоне высказался даже президент клуба Арташес Арутюнянц. Он развеял слухи о том, что клуб будет продавать своих лучших футболистов, чтобы покрыть финансовые расходы. По его словам, клуб не будет идти по самому простому пути заработать деньги. Наоборот руководство делает все, чтобы еще больше усилить состав.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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