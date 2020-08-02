2020-08-02T19:22:12+03:00
Общество

"Он "сгорел" на рабочем посту": назвать улицу в Ростове предложили в честь врача, умершего от коронавируса

Игорь Дударев работал в госпитале при ЦГБ, каждый день спасая зараженных пациентов
Дадаян Давид
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В этом году ему должно было исполнится 60 лет. Фото: архив "КП"В этом году ему должно было исполнится 60 лет. Фото: архив "КП"
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Врач Элла Чурюкина создала петицию, в которой предложила назвать одну из улиц Ростова в честь врача Игоря Дударева, который умер после заражения коронавирусом. Он работал в "ковидном" госпитале при ЦГБ и каждый день спасал инфицированных.

Петицию разместили в интернете. На данный момент за неё проголосовали уже несколько сотен человек.

Автор описала ростовского врача, как ответственного человека, настоящего профессионала своего дела.

- Игорь Валентинович каждый день ходил в «красную» зону, лично курировал все вопросы по оборудованию в COVID-госпитале ЦГБ, обучал врачей, ординаторов работе в «красной» зоне. К несчастью, сам пострадал, - призналась Элла Чурюкина.

Напомним, о смерти Дударева стало известно 22 июля. Он работал заместителем главного врача центральной городской больницы. Кроме того, он был главным внештатным реаниматологом-анестезиологом по всей Ростовской области.

Власти сообщили, что он заразился коронавирусом и пытался вылечиться. В конечном итоге, у него пошли осложнения на сердце, из-за чего он скончался.

ИСТОЧНИК KP.RU

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