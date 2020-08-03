2020-08-03T19:25:45+03:00
Происшествия

В Ростове пенсионер учинил расправу над двумя обидчиками

Пожилой мужчина поругался с парнями в супермаркете
Виктория Никитина
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В Ростове из-за ссоры в магазине пенсионер едва не лишил жизни двух молодых парнейВ Ростове из-за ссоры в магазине пенсионер едва не лишил жизни двух молодых парнейФото: "КП" Архив
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В Ростове перед судом предстал пенсионер, который пожелал расправиться со своими обидчиками.

В ходе следствия удалось выяснить, что в августе 2019 года пенсионер пришел в супермаркет за покупками. Пожилой мужчина оплатил товар, но потом выяснил, что кассир обсчитал его на 120 рублей. Ростовчанин стал выяснять отношения с сотрудником, а в это время за ним собралась большая очередь. Покупатели стали заметно нервничать, что дедушка тратит их время. Старичок тут же переключился с кассира на ругань с другими посетителями.

Пенсионер оказался очень злопамятным и затаил обиду на двух молодых людей и решил им отомстить. Сначала он проследил за ними и выяснил, что парни работают строителями в одном из жилых домов. Затем мужчина вернулся домой и самостоятельно изготовил нож, а через несколько дней учинил расправу. Одному обидчику ростовчанин нанес проникающее ранение в живот. Второму повезло немного больше - его лезвие ножа задело только касательно. Стоит отметить, что оба пострадавших остались живы.

- Слушание дела находится на контроле у прокуратуры, - сообщили в прокуратуре Кировского района Ростова-на-Дону.

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По факту возбуждено уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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