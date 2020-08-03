Полиция начала проверку по факту нападения на бывшего правоохранителя

3 Авг. 2020 2020-08-03T20:10:52+03:00

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В Ростове начали проверку по факту нападения на экс-правоохранителя. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Ростовской области.

- В полицию поступило сообщение о причинении телесных повреждений гражданину. В настоящее время по данному факту проводится проверка, - отметили в донском главке.

Напомним, что на днях в подъезде одного из жилых домов обнаружили полицейского с несколькими ножевыми ранениями и переломом руки. Позже стало известно, что мужчина не служит в органах уже 10 лет. Кроме того, в ходе проверки информация о ножевых ранениях не подтвердилась. Со слов мужчины, перелом он получил самостоятельно.

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Злоумышленник скрылся с места преступления.

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ИСТОЧНИК KP.RU