На украшения ко Дню города планируется потратить 4,5 миллиона рублей

3 Авг. 2020 2020-08-03T21:02:26+03:00

Средства будут выделены из городского бюджета

Изменить размер текста: A A

В донской столице выбирают компанию, которая займется оформлением Ростова ко Дню города. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Аукцион объявило управление наружной рекламой города. Победитель будет определен 7 августа. Предполагаемая сумма контракта составляет 4,5 миллиона рублей. Эти средства будут выделены из городского бюджета.

Работы необходимо будет окончить до 10 октября. Согласно документации, в городе появятся световые композиции, топиарная композиция «Повозка с лошадьми». Кроме того, по городу развесят флаги.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове потратят больше 220 миллионов на обустройство пешеходных площадок.

Городские власти планируют сделать восемь новых зон для прогулок и отдыха.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU