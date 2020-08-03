На украшения ко Дню города планируется потратить 4,5 миллиона рублей
В донской столице выбирают компанию, которая займется оформлением Ростова ко Дню города. Об этом сообщается на сайте госзакупок.
Аукцион объявило управление наружной рекламой города. Победитель будет определен 7 августа. Предполагаемая сумма контракта составляет 4,5 миллиона рублей. Эти средства будут выделены из городского бюджета.
Работы необходимо будет окончить до 10 октября. Согласно документации, в городе появятся световые композиции, топиарная композиция «Повозка с лошадьми». Кроме того, по городу развесят флаги.
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ИСТОЧНИК KP.RU