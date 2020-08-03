2020-08-03T21:02:26+03:00
Общество

На украшения ко Дню города планируется потратить 4,5 миллиона рублей

Средства будут выделены из городского бюджета
Виктория Никитина
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Ростов за 4,5 миллиона украсят ко Дню городаРостов за 4,5 миллиона украсят ко Дню городаФото: Ирина ПОТЕРЯ
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В донской столице выбирают компанию, которая займется оформлением Ростова ко Дню города. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Аукцион объявило управление наружной рекламой города. Победитель будет определен 7 августа. Предполагаемая сумма контракта составляет 4,5 миллиона рублей. Эти средства будут выделены из городского бюджета.

Работы необходимо будет окончить до 10 октября. Согласно документации, в городе появятся световые композиции, топиарная композиция «Повозка с лошадьми». Кроме того, по городу развесят флаги.

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Городские власти планируют сделать восемь новых зон для прогулок и отдыха.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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