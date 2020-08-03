600-килограммовый метеорит обнаружили в Ростовской области

3 Авг. 2020 2020-08-03T21:36:55+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ростовской области местный житель обнаружил неподалеку от города огромный метеорит. Дончанин утверждает, что небесное тело весит никак не менее 600 килограмм.

В настоящее время осколки метеорита переданы на экспертизу, а у ростовчанина теплится надежда на то, что он сможет после всех необходимых процедур получить сертификат, подтверждающий подлинность метеорита.

- Метеорит он нашёл только в этом году в 15 километрах от Ростова. Камень серо-голубого цвета треугольной формы был обнаружен на левом берегу Дона. Он получил неофициальное имя «Гигант», - сообщает портал donnews.ru.

Сейчас в личной коллекции поисковика 163 метеорита. Но стоит отметить, что ни один из них не был признан официально.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жители Ростова-на-Дону обсуждают в соцсетях падающий метеорит в ночном небе.

Большинство склонилось к мысли, что это были звездные "хвостики" Персеиды.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU