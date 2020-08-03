2020-08-03T21:36:55+03:00
Общество

600-килограммовый метеорит обнаружили в Ростовской области

Сейчас осколки небесного тела переданы на экспертизу
Виктория Никитина
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Дончанин нашел очередной метеорит. Фото: DonNewsДончанин нашел очередной метеорит. Фото: DonNews
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В Ростовской области местный житель обнаружил неподалеку от города огромный метеорит. Дончанин утверждает, что небесное тело весит никак не менее 600 килограмм.

В настоящее время осколки метеорита переданы на экспертизу, а у ростовчанина теплится надежда на то, что он сможет после всех необходимых процедур получить сертификат, подтверждающий подлинность метеорита.

- Метеорит он нашёл только в этом году в 15 километрах от Ростова. Камень серо-голубого цвета треугольной формы был обнаружен на левом берегу Дона. Он получил неофициальное имя «Гигант», - сообщает портал donnews.ru.

Сейчас в личной коллекции поисковика 163 метеорита. Но стоит отметить, что ни один из них не был признан официально.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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