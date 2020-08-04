В донской столице неизвестные избили известного блогера Гаспара Авакяна

4 Авг. 2020 2020-08-04T09:15:03+03:00

У него оказались сломаны обе челюсти и имеются многочисленные побои

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В Ростове известный блогер Гаспар Авакян подвергся нападению неизвестных и был сильно избит.

О произошедшем он рассказал в своих профилях в соцсетях. Гаспара госпитализировали приехавшие к месту происшествия врачи скорой помощи. Он оказался в БСМП, где у него диагностировали сотрясение мозга и перелом обеих челюстей. Сведения о произошедшем конечно же разлетелись по различным городским пабликам соцсети, где их прокомментировали пользователи.

«С одной стороны, жалко этого товарища, а с другой стороны, сам виноват, так как бороться с системой этой не благодарное занятие. Конечно, желаю выздоровления ему и охладить свой пыл к полицейским», «По сути, он один из единственных, кто не молчит и пытается относиться к «ним» так же, как «они» относятся к «нам», — написали ростовчане

Но большинство пожелали Гаспару скорейшего выздоровления.

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За нарушение самоизоляции Гаспар Авакян проведет за решеткой семь суток.

Его обвинили в неподчинении сотруднику полиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU