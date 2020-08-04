Не успел благоустроить парк: на Дону оштрафовали подрядчика на 650 тысяч рублей

4 Авг. 2020 2020-08-04T13:00:17+03:00

На благоустройство парка выделили более 26 миллионов рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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В Морозовске суд оштрафовал подрядную организацию, которая не выполнила в срок намеченные работы по благоустройству городского парка. На эти цели было выделено более 26 миллионов рублей, однако компания все равно не закончила работу вовремя. Информация появилась на сайте региональной прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, факт ненадлежащего выполнения работ был выявлен в ходе проверки. Как выяснили сотрудники прокуратуры, на благоустройство парка было выделено 26,3 миллионов рублей. Однако компания не сделала ремонт общественной территории в срок, указанный в контракте.

В отношении компании возбудили дело об административное правонарушении по статье "Бездействие". В результате материалы были направлены в мировой суд, где подрядчика оштрафовали на 650 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU