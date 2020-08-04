2020-08-04T22:01:56+03:00
Происшествия

В Ростове вспыхнула хозяйственная постройка в частном доме

Огонь охватил 80 квадратных метров
Виктория Никитина
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В Ростове вспыхнула еще одна хозяйственная постройкаВ Ростове вспыхнула еще одна хозяйственная постройкаФото: "КП" Архив
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В Ростове по неизвестной причине загорелась хозяйственная постройка частного дома.

Инцидент произошел 3 августа около половины четвертого дня на улице Невской.

По предварительным данным, огонь охватил всю хозяйственную постройку частного дома. Что стало причиной пожара, пока остается неизвестным. Пламя распространилось на 80 квадратных метров. Хозяева незамедлительно вызвали на место происшествия пожарных.

Огонь тушили восемь спасателей и три единицы техники. Они боролись с возгоранием больше часа. Полностью ликвидировать пламя удалось около пяти часов вечера.

- В результате чрезвычайного происшествия никто не пострадал, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

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В социальных сетях уже появилось видео очевидцев пожара.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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