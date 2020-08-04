В Ростове вспыхнула хозяйственная постройка в частном доме

4 Авг. 2020 2020-08-04T22:01:56+03:00

В Ростове вспыхнула еще одна хозяйственная постройка Фото: "КП" Архив

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В Ростове по неизвестной причине загорелась хозяйственная постройка частного дома.

Инцидент произошел 3 августа около половины четвертого дня на улице Невской.

По предварительным данным, огонь охватил всю хозяйственную постройку частного дома. Что стало причиной пожара, пока остается неизвестным. Пламя распространилось на 80 квадратных метров. Хозяева незамедлительно вызвали на место происшествия пожарных.

Огонь тушили восемь спасателей и три единицы техники. Они боролись с возгоранием больше часа. Полностью ликвидировать пламя удалось около пяти часов вечера.

- В результате чрезвычайного происшествия никто не пострадал, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

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В социальных сетях уже появилось видео очевидцев пожара.

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ИСТОЧНИК KP.RU