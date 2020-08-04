В Ростове иномарка влетела в электрический столб после ДТП

4 Авг. 2020 2020-08-04T23:16:45+03:00

Изменить размер текста: A A

В донской столице произошло ДТП с участием двух иномарок.

Авария случилась сегодня, 4 августа, около половины девятого утра на улице Страны Советов, в районе дома №28. По предварительным данным автомобиль Kia Optima под управлением 36-летнего водителя выезжал со двора и не пропустил 69-летнего шофера за рулем машины Renault Duster. От сильного удара французскую иномарку отбросило на электрический столб.

Оба автомобиля получили сильные механические повреждения. Капот Kia вырвало, а переднzz часть Renault оказалась смята. К счастью, автомобилисты не пострадали. В отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области сообщили, что по факту ДТП проводится проверка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Самая дорогая авария с начала 2020 года произошла в центре Ростова.

В аварии пострадали семь иномарок.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU