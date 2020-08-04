2020-08-04T23:16:45+03:00
Происшествия

В Ростове иномарка влетела в электрический столб после ДТП

По факту ДТП проводится проверка
Виктория Никитина
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В Ростове столкнулись две иномарки. Фото: соцсетиВ Ростове столкнулись две иномарки. Фото: соцсети
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В донской столице произошло ДТП с участием двух иномарок.

Авария случилась сегодня, 4 августа, около половины девятого утра на улице Страны Советов, в районе дома №28. По предварительным данным автомобиль Kia Optima под управлением 36-летнего водителя выезжал со двора и не пропустил 69-летнего шофера за рулем машины Renault Duster. От сильного удара французскую иномарку отбросило на электрический столб.

Оба автомобиля получили сильные механические повреждения. Капот Kia вырвало, а переднzz часть Renault оказалась смята. К счастью, автомобилисты не пострадали. В отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области сообщили, что по факту ДТП проводится проверка.

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В аварии пострадали семь иномарок.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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