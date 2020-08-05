2020-08-05T08:06:52+03:00
Происшествия

В Ростове полиция начала проверку по факту нападения на Гаспара Авакяна

В правоохранительные органы обратился сам потерпевший
Виктория Никитина
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В Ростове началась проверка по факту избиения блогера Гаспара Авакяна. Фото: аккаунт Гаспара Авакяна в ИнстаграмВ Ростове началась проверка по факту избиения блогера Гаспара Авакяна. Фото: аккаунт Гаспара Авакяна в Инстаграм
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В донской столице полицейские начали проверку по факту избиения блогера Гаспара Авакяна.

В каких бы отношения общественник ни был с правоохранительных органах, но он все-таки принял решение прибегнуть к помощи стражей порядка в поисках нападавших на него незнакомцев.

- По данному факту проводится проверка, в ходе которой будут установлены обстоятельства случившегося, тяжесть причиненного вреда здоровью и принято решение в соответствии с законодательством, - сообщает источник издания "Коммерсантъ-Юг" в правоохранительных органах.

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В донской столице неизвестные избили известного блогера Гаспара Авакяна.

У него оказались сломаны обе челюсти и имеются многочисленные побои.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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