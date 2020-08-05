2020-08-05T08:23:54+03:00
Общество

Ростовский автосалон оштрафуют за несоблюдение масочного режима

Сумма штрафа для юридических лиц в этом случае может достигать 300 тысяч рублей
Виктория Никитина
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Руководство ростовского автосалона заплатит штраф за несоблюдение масочного режимаРуководство ростовского автосалона заплатит штраф за несоблюдение масочного режимаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В донской столице на предмет соблюдения масочного режима проверили городские автосалоны. Проверка проводилась в рамках «губернаторского контроля», об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Специалисты департамента потребительского рынка Ростовской области побывали пока только на десяти объектах и выяснили, что почти на всех из них соблюдаются необходимые санитарно-эпидемиологические требования и сотрудники обеспечены лицевыми масками.

Из проверенных точек продаж нарушения обнаружились только в одной. Руководство автомобильного центра «Модуль», расположенного на улице Каширской не обеспечило соблюдение своими работниками ношения лицевых масок.

В отношении юридического лица было возбуждено дело об административном правонарушении, материалы передадут в суд, который примет решение о штрафе. Сумма может в таких случаях достигать 300 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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