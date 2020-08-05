Ростовский автосалон оштрафуют за несоблюдение масочного режима

5 Авг. 2020 2020-08-05T08:23:54+03:00

Сумма штрафа для юридических лиц в этом случае может достигать 300 тысяч рублей

Изменить размер текста: A A

В донской столице на предмет соблюдения масочного режима проверили городские автосалоны. Проверка проводилась в рамках «губернаторского контроля», об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Специалисты департамента потребительского рынка Ростовской области побывали пока только на десяти объектах и выяснили, что почти на всех из них соблюдаются необходимые санитарно-эпидемиологические требования и сотрудники обеспечены лицевыми масками.

Из проверенных точек продаж нарушения обнаружились только в одной. Руководство автомобильного центра «Модуль», расположенного на улице Каширской не обеспечило соблюдение своими работниками ношения лицевых масок.

В отношении юридического лица было возбуждено дело об административном правонарушении, материалы передадут в суд, который примет решение о штрафе. Сумма может в таких случаях достигать 300 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Высадили из автобуса и выписали штраф: ростовчане сообщили о "масочных" рейдах.

Полицейские продолжают выборочно наказывать жителей без ковидной защиты.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU