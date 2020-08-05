2020-08-05T09:11:37+03:00
Происшествия

В Ростове полицейские нашли и оштрафовали дерзкого автохама

Ему предстоит заплатить за проступок тысячу рублей
Виктория Никитина
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В Ростове поймали и оштрафовали автохама. Фото: соцсетиВ Ростове поймали и оштрафовали автохама. Фото: соцсети
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В донской столице сотрудники ГИБДД нашли и оштрафовали водителя элитной иномарки.

Недавно ростовчане опубликовали в соцсети снимки, на которых видно, что автомобиль марки Lexus 31 июля был припаркован на перекрестке улицы Мечникова и переулка Соборного с грубыми нарушениями ПДД. Пользователями под снимками были написани нелицеприятные комментарии как в адрес автохама, так и в адрес ГИБДД.

А вчера, 4 августа, сотрудники отдела пропаганды Управления ГИБДД Ростовской области сообщили, что им удалось найти водителя иномарки и выписать ему штраф. Сумма штрафа составила тысячу рублей.

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Снимок с автохамом появился в соцсети.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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