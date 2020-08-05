В центре Ростова столкнулись пять автомобилей

В Ростове столкнулись пять автомобилей. Фото: DonDay.ru

В донской столице случилась массовая авария с участием пяти автомобилей.

Инцидент произошел вчера, 4 августа, на улице Советской около десяти часов вечера. О произошедшем сообщил порталу DonDay.ru сообщил пассажир одной из пострадавших машин. По его словам, он ехал на заднем сидении автомобиля марки Chevrolet Aveo под управлением его друга. И между 11-й и 13-й Линиями в их машину врезался водитель другого автомобиля, марку которого молодой человек разглядеть не смог. Французскую иномарку отбросило в сторону на несколько метров. В этом момент с без того поврежденными автомобилями столкнулись еще Mercedes, Geely и Toyota Prius.

В результате аварии все автомобили получили сильные механические повреждения. К счастью, никто из людей не пострадалПо счастливой случайности, никто из участников аварии не пострадал. Однако, по словам пассажира Chevrolet, ездить эта машина уже никогда не будет.

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В обстоятельствах аварии разбирается ГИБДД.

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