В Ростовской области расследуют уголовное дело по факту гибели ребенка

В Ростовской области двухлетний малыш сгорел в машине Фото: "КП" Архив

В Дубовском районе сгорел ребенок, оставленный родителями в машине.

Инцидент произошел 11 июля. Около одного из частных домов загорелся припаркованный рядом автомобиль. Очаг возгорания удалось потушить, а на переднем сидении было обнаружено тело двухлетнего мальчика. Ребенок получил ожоги всего тела 4-ой степени. Малыш был еще жив и его госпитализировали в МБУЗ ЦРБ Дубовского района. Врачи боролись за жизнь ребенка, но спасти его не удалось. По данным экспертизы, мальчик скончался от ожогового шока. По факту гибели ребенка было возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".

- Следователем в ходе проведения осмотра места происшествия, в салоне автомобиля обнаружены и изъяты спички. По одной из версий причиной возгорания автомобиля явилось неосторожное обращение малолетнего мальчика с огнем, - сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области двухлетний ребенок сгорел в автомобиле.

По одной из версий, к возгоранию привело неосторожное обращение с огнем.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!