В Батайске предотвратили кражу железнодорожного оборудования

В Ростовской области поймали рецидивиста, подозреваемого в совершении кражи
Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
В Батайске задержали местного жителя, подозреваемого в совершении кражи.
45-летний мужчина пробрался на станцию Батайск и попытался похитить два концевых крана, которые используются для зарядки и опробования тормозов грузовых поездов. Общая сумма причиненного ущерба составила 3 тысячи 500 рублей.
Кроме того, правоохранители выяснили, что ранее злоумышленник неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе и за мошенничество.
- В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 158 УК РФ «Покушение на преступление – кража, то есть тайное хищение чужого имущества», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.
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