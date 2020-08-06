День города в Ростове пройдет в обычном режиме

В Ростове День города не планируют переводить в онлайн-режим Фото: Ирина ПОТЕРЯ

В донской столице власти пока не планируют отменять или переносить празднование Дня города. Об этом сообщает портал 161.ru.

По информации издания, праздник состоится, даже несмотря на действующие запреты на проведение массовых мероприятий. Пока все мероприятия будут проходить по графику.

День города и праздничный концерт состоятся 19 сентября, - говорится в сообщении.

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Общественный транспорт будет работать до часа ночи.

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