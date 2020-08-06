В Ростове местный житель сдал автомобиль приятеля в ломбард

В Ростове злоумышленник сдал машину приятеля в ломбард Фото: Ирина ПОТЕРЯ

В Ростове задержали мужчину, подозреваемого в совершении мошенничества.

В ходе следствия стало известно, что потерпевший оставил на время свой автомобиль 25-летнему приятелю. Позже товарищ должен был вернуть машину законному владельцу, но постоянно оттягивал возврат. Автомобилист заподозрил неладное и обратился с заявлением в полицию.

Правоохраниетлям удалось найти и задержать подозреваемого. Свою вину злоумышленник отрицать не стал и рассказал, что действительно на время взял у друга машину и пообещал вернуть. Но условия сделки выполнять он не стал и сдал авто в ломбард. Общая сумма причиненного ущерба составила 500 тысяч рублей.

- В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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