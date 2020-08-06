"Душегубка от СКЖД": жара в +40 градусов не дает покоя пассажирам электричек

Жуткая жара в ростовских электричках вызвала гнев горожан. Фото: соцсети

Дончане рассказали в соцсетях о сложной жизни пассажиров электрички.

Местные жители пожаловались, что температура в вагоне достигает сорока градусов Цельсия. Стоит отметить, что такая жара царит в подвижном составе в пять часов вечера. По словам пассажиров, в вагонах жуткая духота и открытые окна совершенно не улучшают ситуацию.

- Душегубка от СКЖД! В электричке 6161, что идёт в Лихую, металлические вагоны раскалены полуденным солнцем, на улице стоит жара, а в вагонах духота, окна такие - что они что есть что нет, кондиционеров нет. Когда закончится этот беспредел с парной, ведь людям ехать не 5 минут, не полчаса, а по два, по три часа, в этой душегубке домой добираться! - высказали свое негодование пассажиры электротранспорта.

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