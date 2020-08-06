В Новочеркасске иномарка сбила местную жительницу

В Новочеркасске сбили женщину. Фото: соцсети

В Ростовской области иномарка сбила женщину.

Инцидент произошел в городе Новочеркасске около половины десятого вечера на улице Харьковской в районе дома № 4Б. По предварительным данным, автомобиль марки Nissan Note под управлением 56-летнего водителя ехал со стороны улицы Поворотной в сторону улицы Трамвайной. Внезапно на дорогу выскочила 35-летняя женщина-пешеход. Она переходила проезжую часть в неположенном месте. Автомобилист не успел затормозить и сбил ее.

В результате наезда женщина получила травмы различной степени тяжести. Ее госпитализировали медики прибывшей к месту происшествия скорой помощи. В настоящее время в обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранители.

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Мужчина госпитализирован.

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