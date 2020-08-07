Романтический ужин устроил своей возлюбленной ростовчанин в салоне трамвая

Романтический ужин устроил ростовчанин своей возлюбленной в салоне трамвая. Фото: соцсети

Не перевелись еще романтики на донской земле. В Ростове местный житель решил сделать приятный сюрприз своей возлюбленной.

Горожанин взял в аренду трамвай. Внутри салона он накрыл стол с шампанским, свечами и закусками, а для большей романтичности атмосферы еще и нанял скрипача. Своим поступком дончанин решил поделиться в соцсети. Он снял все происходящее на видео и опубликовал его в одном из городских пабликов.

Пользователи крайне эмоционально отреагировали на поступок юноши. Стоит отметить, что они не оценили такой щедрости и романтичности.

"У меня в 2010 году в троллейбусе так было. Ничего нового", "А на заднем плане пассажиры едут на работу", "При желании каждый так может, но зачем? Лучше за эти деньги в ресторан пойти", "Сериалов что ли насмотрелись?", - написали ростовчане.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Маша, будь моей женой!": ростовчанин сделал предложение своей девушке на фасаде стадиона "Ростов Арена".

Жители города не оценили такой поступок и посчитали, что романтик потратит деньги "на ветер".

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!