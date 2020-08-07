В Ростове-на-Дону пройдет масштабный субботник

В ростове пройдет масштабный субботник. Фото: администрация Ростова

В донской столице запланировали проведение субботника с использованием тяжелой техники. О предстоящем событии сообщили в пресс-службе городской администрации.

Уборка пройдет в Первомайском районе, а именно, в роще вдоль проспекта Шолохова. Уже около полутора тысяч человек пожелали принять участие в акции. В ходе субботника будут ликвидированы свалочные очаги, придорожный мусор. Кроме того, участники спилят аварийные деревья и скосят сорную траву. Раньше субботники проводили на каждом участке отдельно, сейчас все силы сосредоточат на всей территории рощи.

В помощь людям предоставят 50 триммеров, 18 бензопил, автовышку, 13 тракторов и порядка 35 КамАЗов. Разумеется, все участники будут масках и получат все необходимые материалы.

- Мэрия на основании обращений жителей составила список наиболее важных мест, которые нуждаются во внимании и уборке. Роща будет первым объектом в череде мероприятий, - сообщил исполняющий обязанности главы города Юрий Овчинников.

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В Ростове-на-Дону более пяти тысяч жителей приняли участие в субботнике.

Погода не испугала добровольцев.

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