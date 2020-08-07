Поселившаяся на лавочке беременная ростовчанка тревожит горожан

В Ростове беременная девушка поселилась на лавочке. Фото: соцсети

В донской столице местные жители обратили внимание на внезапно поселившуюся на лавочке беременную ростовчанку.

Молодая девушка целыми днями лежит на скамейке в переулке Соборном. Ростовчанка появилась там внезапно, но никуда не уходит, будто боится, что ее импровизированный дом займут. Местные жители сфотографировали девушку и выложили снимки в одном из городских пабликов, чтобы привлечь к ней внимание социальных служб.

- Эта девушка лежит целыми днями на Соборном. Видно, что молодая и, скорее всего, беременная. Почему никто из городских служб не может обратить на это внимание? Она можно сказать живет на лавочке, это просто ужасно всё наблюдать, - написал автор поста.

Но мнения пользователей по этому поводу разошлись.

«Беременная и на лавке и никому нет дела», «Никто не может запретить ей жить, так плохо, как она хочет.», «Я знаю ее лично. Она прекрасно знает куда ей можно пойти,но видимо на лавке ей жить лучше», - написали ростовчане.

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