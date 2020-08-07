В донском регионе пятеро детей заразились коронавирусом в пришкольных лагерях

В Ростовской области в пришкольных лагерях коронавирусом заразились пятеро детей Фото: "КП" Архив

В донском регионе подошла к концу первая смена детской летней оздоровительной кампании. Об этом сообщил руководитель регионального Роспотребнадзора Евгений Ковалев.

- Завершилась первая смена, отдохнули более 48 тыс. детей - это очень хороший показатель в условиях ситуации с распространением коронавируса. Работало 17 загородных учреждений и более 600 пришкольных летних оздоровительных учреждений. Всего пять случаев заражения COVID-19 отмечено среди воспитанников пришкольных учреждений, - рассказал Ковалев.

Главный врач отметил, что в загородных лагерях удалось обойтись без заражений опасной инфекцией. По его мнению, этому способствовал формат работы. Заполненность этих учреждений составляла всего 50% и их деятельность осуществлялась в условиях карантина.

- Мы ожидаем, что эффект после летней оздоровительной кампании будет таким же высоким, как и в прошлые годы, - добавил Ковалев.

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