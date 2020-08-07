В донской столице перевозчик сменится на трех городских маршрутах

В Ростове на трех маршрутах сменится перевозчик
Фото: "КП" Архив
В Ростове три городских автобусных маршрута получат нового перевозчика.
Транспортная компания "Янтарь 1" возьмет на свое обеспечение автобусы № 25, 29 и 74. Стоит отметить, что именно этот перевозчик выиграл тендер, по итогам которого был заключен контракт. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Изменения вступят в силу с 16 августа.
Половина автобусов перевозчика будет оснащена газовыми моторами. Также автобусы оборудованы спецсредствами для перевозки инвалидов.
- В транспорте есть кондиционеры. Средний возраст автобусов составляет 2,5 года, - уточнили в мэрии.
Ранее временным перевозчиком на этих маршрутах была компания "Ипопат-Юг".
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