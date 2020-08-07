Ростовская модель Виктория Лопырева призналась в любви к заварной лапше

Ростовчанка Виктория Лопырева написала о своей любви к заварной лапше. Фото: аккаунт Виктории Лопыревой в Инстаграм

Ростовчанка Виктория Лопырева публично призналась в любви к заварной лапше.

Модель опубликовала новый пост в своем аккаунте Инстаграм. Сейчас девушка находится во Владивостоке. На фото она показала себя в небесно-голубом платье и с баночкой сметаны, из которой Виктория доставала лапшу быстрого приготовления.

- Вкус детства - заварная лапша. И не надо думать, что мне не готовили нормальную домашнюю еду, но я иногда любила заварить себе именно такую лапшу и еще? иногда добавляла туда сметаны, кто так делал? Короче, к моему удивлению, эта тема до сих пор популярна и японскую лапшу должен попробовать каждый, - написала модель.

Подписчики девушки оценили ее любовь к заварной лапше.

"Теперь я захотела всё это покушать, так аппетитно выглядит, умеешь ты преподнести", "Тоже ела японскую лапшу и добавляла сметанку", "Жрать захотелось", - высказали свое мнение пользователи.

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Известной модели и телеведущей исполнилось 37 лет.

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