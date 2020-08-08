ФК "Ростов" продолжает знакомить болельщиков с новыми игроками

На "Ростов Арену" прибыл еще один новый игрок ФК "Ростов". Фото: пресс-служба ФК "Ростов"

В стане желто-синих снова прибавление. Вчера к команде присоединился один из самых долгожданных игроков Кенто Хашимото. А сегодня свое место уже займет Давид Тошевски.

Игрок прибыл в донской аэропорт "Платов" специальным рейсом. Его встретил черный "Мерседес", который и доставил его на "Ростов Арену".

- В багаже пассажира важный груз, который обязательно пригодится ему в Ростове-на-Дону. В нашей банде новый герой, который любит и умеет забивать голы. А пока он едет на «Ростов Арену», чтобы стать частью команды! - сообщили в пресс-службе ФК "Ростов".

Напомним, что игрок был приобретен еще 27 июля, но добраться в донскую столицу смог только сегодня. Его амплуа - центральный нападающий. 19-летний Давид Тошевски является уроженцем Северной Македонии. Футболист выбрал себе № 9. Контракт с донским клубом он заключил до 2025 года. Игрок также представляет сборную Македонии.

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Давид Тошевски заключил контракт с желто-синими на пять лет.

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