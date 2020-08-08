Гандбольный клуб "Ростов-Дон" в очередной раз обыграл мужскую сборную Ростовской области

Донские гандболистки вновь обыграли мужскую сборную области. Фото: ГК "Ростов-Дон"

В донской столице женский гандбольный клуб "Ростов-Дон" провел четвёртую контрольную встречу в рамках межсезонья. Гандболистки сыграли против мужской сборной Ростовской области U18. В первой игре юноши смотрелись весьма прилично, а вот во второй поединок интригу потерял еще в середине первого тайма.

В первом тайме подопечные Амброса Мартина забили сопернику уже на 13 мячей больше. По итогу счет составил 23:10. А во втором чемпионки России пошли вразнос. Юниоры за полчаса игрового времени сумели поразить ворота оппонента всего шесть раз. Итоговый результат игры составил – 42:16. Можно сказать, что это была лёгкая победа донских красавиц. Лучшим бомбардиром вечера стала Юлия Манагарова. Она забила в ворота противника 8 мячей.

Первые официальные матчи сезона пройдут для "Ростов-Дона" в Москве 19 и 20 августа. В эти дни будет сыгран финал четырёх Кубка России.

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