В Ростовской области произошло смертельное ДТП

В Ростовской области случилась авария с участием мотоцикла.

Инцидент произошел поздним вечером 6 августа в городе Новошахтинске в районе Автотранспортного техникума имени Вернигоренко. в городе Новошахтинске Ростовской области. По предварительным данным, 28-летний парень вместе со своей 22-летней подругой ехали на мотоцикле и проскочили на красный сигнал светофора и на перекрестке железный конь протаранил автомобиль ВАЗ-2115, за рулем которого сидел 47-летний водитель.

От сильного удара байкер и его пассажирка оказались отброшены на несколько метров. Об этом сообщает источник портала "Регион online". Девушка скончалась от полученных травм прямо на месте происшествия. А водителя мотоцикла госпитализировали в тяжелом состоянии приехавшие медики скорой помощи. Шофер легковушки отделался лишь легкими травмами.

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В результате ДТП водителя и пассажира двухколесного транспорта доставили в больницу.

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