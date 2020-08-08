В Ростове с начала года снесли 340 торговых павильонов

В Ростове снесли 340 незаконных ларьков Фото: "КП" Архив

В донской столице за прошедший период 2020 года были снесены уже 340 незаконно установленных павильонов. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Стоит отметить, что все эти строения были установлены на муниципальной земле. Сами собственники за это время убрали 220 павильонов.

- В павильонах продавали сигареты, пиво, продукты и молочную продукцию. Но демонтаж ларьков не означает, что мы лишили местных жителей возможности комфортного приобретения, - сообщил глава «Управления торговли и бытового обслуживания города Ростова-на-Дону» Константин Тихонов.

Он также рассказал об уже разработанной схеме размещения объектов в городе. В ней учтены все потребности жителей каждого микрорайона в определенных товарах и услугах.

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