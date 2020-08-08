В Ростове количество смертей от коронавируса достигло 261 человека

Шесть человек за сутки скончались от коронавируса Фото: "КП" Архив

За минувшие сутки от опасной инфекции скончались еще шесть человек. Такие результаты вынесли патолого-анатомы после проведения вскрытия.

В донской столице количество жертв коронавируса достигло 261 человека.

- Это 66-летний мужчина с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, нарушениями обмена веществ; 68-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями; 69-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, нарушением обмена веществ, онкогематологическим заболеванием; 69-летняя женщина с хроническим заболеванием сердечно-сосудистой системы и нарушением обмена веществ; 74-летняя женщина с сердечно-сосудистыми заболеваниями, эндокринологическим заболеванием; 86-летняя женщина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями, в том числе неврологическими, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Кроме того, еще 53 человека находятся в тяжелом состоянии и подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

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