Потерпевшая поймала такси и догнала грабителя на мопеде

В Ростове потерпевшая на такси преследовала злоумышленников Фото: Тимур ХАНОВ

В донской столице правоохранители при помощи потерпевшей поймали двух парней, подозреваемых в грабеже.

В ходе следствия стало известно, что ростовчанка в поздний час возвращалась домой и тут к ней на скутере подъехали двое парней и сорвали с ее шеи золотую цепочку с кулоном. Женщина была не из робкого десятка, она тут же поймала в такси и пустилась в погоню за грабителями. По пути девушка рассказала о случившемся таксисту и он согласился помочь ей до последнего преследовать нападавших.

Злоумышленники обнаружили погоню и попытались скрыться во дворах, но выбрали тупиковый путь. Поэтому им ничего не оставалось кроме, как бросить свой транспорт и попробовать скрыться пешком. Но девушка успела еще и обратиться в полицию, поэту через пару часов подозреваемые были задержаны. Ими оказались 27-летние ростовчане и все похищенное успели сдать в ломбард.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж». Полицейские изъяли похищенное и вернул владелице, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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Все похищенное скоро вернется владелице.

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