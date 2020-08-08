В донском регионе наибольший процент заболевших коронавирусом люди средних лет

В Ростове меньше всего коронавирусом болеют дети и старики Фото: Илья БОГОМОЛОВ

В Ростовской области коронавирусом болеют горожане всех возрастов.

Наибольший процент по-прежнему составляют люди средней возрастной категории. Средняя заболеваемость у молодежи и пожилого контингента населения. Меньше всего болеют дети и старики.

- Среди новых заболевших: 39,5 % - от 18 до 45 лет, 40,3 % - от 46 до 65 лет, 19,4 % - от 66 до 79 лет, 3,1% - старше 80 лет, 0,8 % - дети, - сообщили в правительстве Ростовской области.

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В Ростове количество смертей от коронавируса достигло 261 человека.

А в тяжелом состоянии находятся еще 53 человека.

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