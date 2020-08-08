На трассе под Ростовом в ДТП пострадал ребенок

В Ростовской области в ДТП на трассе пострадал ребенок. Фото: ГИБДД по РО

В Ростовской области произошло ДТП, в котором пострадал малолетний ребенок.

Авария случилась на пути из Новочеркасска в Ростов. Водитель иномарки Lexus LX 470 не справилась с управлением и допустила съезд в кювет дороги. После этого ее машина опрокинулась. На момент ДТП в салоне автомобиля находилась пятилетняя девочка.

- В результате ДТП пострадала девочка 2015 года рождения. Она находилась в детском удерживающем устройстве. Это спасло ей жизнь, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Ребенок отделался только ссадинами.

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