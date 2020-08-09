В Ростове за 2020 год уже ликвидировали более 500 свалочных очагов

В Ростове ликвидируют свалочные очаги. Фото: администрация Ростова
В Ростове за истекший период 2020 года ликвидировали более 500 свалочных очагов и навалов мусора. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Очаги возникают в большинстве своем из-за того, что люди утилизируют некоторые предметы не так, как положено. А именно: в запрещенных местах выбрасывают строительный мусор, предметы мебели и отработанные покрышки.
- Проблема загрязнения природы долгие годы остается одной из наиболее острых. На улицах и в лесах систематически появляются навалы мусора, - говорится в сообщении.
Стоит отметить, что штраф за нарушение правил благоустройства может составить три тысячи рублей. Местных жителей попросили бережнее относиться к природе.
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Ограничения будут действовать до конца августа.
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