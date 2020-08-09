Прожиточный минимум в донском регионе превысил 11 тысяч рублей

В Ростовской области увеличилась сумма прожиточного минимума Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ростовской области увеличилась сумма прожиточного минимума.

Теперь величина на одного человека составляет 11 053 рубля. Это на 6,8%, а именно на 699 рублей, больше, чем в первом квартале.

Для трудоспособного населения этот показатель составит 11 753 рубля, для пенсионеров - 8 915 рублей, для детей - 11 642 рубля.

На добавленное количество средств дончане смогут приобрести, например, два килограмма говядины (в среднем 341,27 рубля за килограмм), более 2,6 килограмма свинины (261,07 рубля за килограмм) или почти два килограмма вареной колбасы (349,60 рубля за килограмм). Средние цены на эти продукты приводит Ростовстат.

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